Бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби, російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано один випадок застосування озброєння, забороненого мінськими угодами. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС, передає УНН.

"Опорні пункти наших військ на Приазов’ї, поблизу Водяного, обстріляні з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів, вдруге ворог, крім кулеметів, застосував у районі цього населеного пункту ще й гранатомети. Підрозділи, що обороняються, гідно відповідали", - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі зазначили, що "не полишають окупанти у спокої воїнів Об'єднаних сил неподалік Пісків та Опитного. Тут противник вів прицільний вогонь з гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї".

"...жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 жовтня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.

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