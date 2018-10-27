Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В течение текущих суток, русско-оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксирован один случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передает УНН.
"Опорные пункты наших войск на Приазовье, вблизи Водяного, обстреляны из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов, во второй раз враг, кроме пулеметов, применил в районе этого населенного пункта еще и гранатометы. Подразделения обороняющихся достойно отвечали", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что "не оставляют оккупанты в покое воинов Объединенных сил неподалеку Песков и Опытного. Здесь противник вел прицельный огонь из гранатометов крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".
"... ни один военнослужащий из состава Объединенных сил не пострадал. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем", - говорится в сообщении.
Напомним, 26 октября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 8 раз открывали огонь по позициям наших войск.