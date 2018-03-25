Бойовики 19 разів обстріляли позиції ЗСУ, загинув військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості щодо повного припинення вогню. Від початку доби зафіксовано 19 обстрілів українських позицій на Донецькому напрямку, один український захисник загинув, передає УНН із посиланням на прес-центр АТО.
"Зокрема із заборонених Мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв наші позиції в Опитному та Лебединському, а з мінометів 82 калібру й танку вів вогонь поблизу Пісків. Також 82 мм міномети ворог застосував по оборонцях Талаківки, гранатомети різних систем по захисниках Авдіївки, Богданівки та Широкиного, а великокаліберні кулемети по наших укріпленнях в районі Верхньоторецького", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-центру, зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам’янки та тричі Мар’їнки. На Луганському напрямку зберігалася тиша.
"...унаслідок ворожого вогню, один український захисник загинув", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні бойових дій на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів позицій Збройних сил України.