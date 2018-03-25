Боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб военный

"В частности из запрещенных минскими договоренностями 120 мм минометов агрессор обстрелял наши позиции в Опытном и Лебединском, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь вблизи Песков. Также 82 мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем по защитниках Авдеевки, Богдановки и Широкиного, а крупнокалиберные пулеметы по нашим укреплениям в районе Верхнеторецкого", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-центра, из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО вблизи шахты Бутовка, Каменки и трижды Марьинки. На Луганском направлении сохранялась тишина.

"... вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.