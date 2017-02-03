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Бойові дії в Адвіївці тривають цілодобово - Міноборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. На передовій навколо Авдіївки минулої доби обстановка не змінилася, бої тривають цілодобово. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Бойові дії в Адвіївці тривають цілодобово - Міноборони

“На передовій навколо Авдіївки минулої доби обстановка не змінилася. Бої тривають цілодобово, окупанти масово застосовують міномети, гармати і „Гради“. Кількість випущених боєприпасів з важкого озброєння по Авдіївці та позиціях на її флангах сягає 2 тисяч”, — сказав речник.

Також він додав, що є втрати серед цивільних: 1 місцева мешканка загинула, 1 — зазнала поранень. І внаслідок ворожого вогню поранення в обличчя отримав іноземний журналіст.

“Вчора близько 22 години бойовики жорстко обстріляли Авдіївку, чиї снаряди прицільно лягли на стадіон школи № 2, де розташовується наметове містечко для допомоги мирним мешканцям. Цей об’єкт розташований за 5 км від лінії фронту, на західній околиці міста”, — додав він.

Як зауважив О.Мотузяник, противник не припиняє натиск на позицію “Шахта Бутовка”, Опитне та Піски.

“Спартак та Донецький аеропорт переповненні ворожими мінометними розрахунками, гарматами, танками і „Градами“, які по черзі обстрілюють українських військових, і вдень, і вночі. Наші солдати відповідають окупантам влучним вогнем”, — зазначив речник.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан

До міста відправили додаткові екіпажі поліції.

Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні.  У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами  почали вивозити з Авдіївки. З міста евакуйовано вже 200 людей

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