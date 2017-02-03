Боевые действия в Авдеевке продолжаются круглосуточно - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. На передовой вокруг Авдеевки за минувшие сутки обстановка не изменилась, бои продолжаются круглосуточно. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На передовой вокруг Авдеевки за минувшие сутки обстановка не изменилась. Бои продолжаются круглосуточно, оккупанты массово применяют минометы, пушки и "Грады". Количество выпущенных боеприпасов из тяжелого вооружения по Авдеевке и позициях на ее флангах достигает 2 тысяч", - сказал спикер.
Также он добавил, что есть потери среди гражданских: 1 местная жительница погибла, 1 - ранена. И в результате вражеского огня ранения лица получил иностранный журналист.
"Вчера около 22:00 боевики жестко обстреляли Авдеевку, снаряды прицельно легли на стадион школы № 2, где располагается палаточный городок для помощи мирным жителям. Этот объект расположен в 5 км от линии фронта, на западной окраине города", - добавил он.
Как отметил А.Мотузяник, противник продолжает давить на позицию "Шахта Бутовка", Опытное и Пески.
"Спартак и Донецкий аэропорт переполнены вражескими минометными расчетами, пушками, танками и "Градами", которые по очереди обстреливают украинских военных, и днем, и ночью. Наши солдаты отвечают оккупантам метким огнем", - отметил спикер.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции.
Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.