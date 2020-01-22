Boeing припинив виробництво літаків 737 Max
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Компанія Boeing офіційно припинила виробництво літаків 737 Max. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Виробництво літаків Boeing 737 Max офіційно призупинено”, - йдеться у повідомленні.
Фактично виробництво цих літаків було тимчасово припинено ще у грудні 2019 року.
Нагадаємо, експлуатація літаків Boeing 737 MAX була припинена після двох катастроф. 10 березня минулого року в Ефіопії розбився Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, загинули 157 осіб. 29 жовтня 2018 року жертвами катастрофи літака аналогічної моделі компанії Lion Air в Індонезії стали 189 осіб.
Керівництво Boeing визнало, що в обох випадках на борту повітряних суден перед тим, як вони розбилися, мав місце збій в роботі системи поліпшення характеристик маневреності. Після цього багато країн з міркувань безпеки призупинили експлуатацію літаків даної серії.