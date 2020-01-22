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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

Киев • УНН

 • 14349 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Компания Boeing официально прекратила производство самолетов 737 Max. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Boeing прекратил производство самолетов 737 Max

"Производство самолетов Boeing 737 Max официально приостановлено", - говорится в сообщении.

Фактически производство этих самолетов было временно прекращено еще в декабре 2019 года.

Напомним, эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена ​​после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик управляемости. После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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