Близько трьох тисяч осіб взяли участь в акції опозиції в Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В акції опозиції у Санкт-Петербурзі взяли участь близько трьох тисяч осіб. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на ГУ МВС, передає УНН.
В акції опозиції, яка пройшла на Марсовому полі в центрі Петербурга, взяли участь близько 3 тисяч осіб. Стосовно чотирьох осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення.
Як зазначається, захід на Марсовому полі почався о 14:00, близько 15-ї години активісти влаштували хід - вони пройшли від Марсового поля по набережній каналу Грибоєдова і Невському проспекту до Двірцевої площі, скандуючи гасла. На Двірцевій кілька сотень людей продовжували акцію ще близько години, після чого почали розходитися.
При цьому місцеві ЗМІ з посиланням на соцмережі повідомили про загибель поліцейського, якого нібито побили активісти. Поліція Петербурга спростувала цю інформацію.
Нагадаємо, кількість затриманих учасників акції проти корупції у Москві перевищила 500 осіб.
Так, 26 березня у центрі Москви було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
Як повідомляв УНН, поліція заявила про близько 8 тисяч активістів у центрі Москви.