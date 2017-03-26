Около трех тысяч человек приняли участие в акции оппозиции в Санкт-Петербурге

В акции оппозиции, которая прошла на Марсовом поле в центре Петербурга, приняли участие около 3 тысяч человек. В отношении четырех лиц составлены протоколы об административных правонарушениях.

Как отмечается, мероприятие на Марсовом поле началось в 14:00, около 15 часов активисты устроили шествие - они прошли от Марсова поля по набережной канала Грибоедова и Невскому проспекту до Дворцовой площади, скандируя лозунги. На Дворцовой несколько сотен человек продолжали акцию еще около часа, после чего начали расходиться.

При этом местные СМИ со ссылкой на соцсети сообщили о гибели полицейского, которого якобы избили активисты. Полиция Петербурга опровергла эту информацию.

Напомним, количество задержанных участников акции против коррупции в Москве превысило 500 человек.

Так, 26 марта в центре Москвы были задержаны российского оппозиционера Алексея Навального.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

Как сообщал УНН, полиция заявила о около 8000 активистов в центре Москвы.