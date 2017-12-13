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Близько половини українців страждають від ожиріння чи зайвої ваги

Близько половини українців страждають від ожиріння чи зайвої ваги

Київ • УНН

 • 25670 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Близько половини українців страждають від зайвої ваги або ожиріння. Про це під час презентації "Тарілка здорового харчування" заявив заступник гендиректора з нагляду за неінфекційними хворобами Центру громадського здоров'я МОЗ України Владислав Збанацький, передає кореспондент УНН.

"Приблизно 50% українців до 35 років страждають від надлишкової ваги або ожиріння. В подальшому цей показник тільки збільшується, сягаючи в окремих вікових категоріях до 77%", - повідомив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОЗ презентувало "здорову тарілку" для населення

Нагадаємо, дослідники Медичної школи Університету Джорджа Вашингтона в Сент-Луїсі дізналися, як можна уникнути ожиріння, навіть вживаючи в їжу жирні продукти.

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