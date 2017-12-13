Около половины украинцев страдают от ожирения или лишнего веса

"Примерно 50% украинцев до 35 лет страдают от избыточного веса или ожирения. В дальнейшем этот показатель только увеличивается, достигая в отдельных возрастных категориях до 77%", - сообщил он.

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Напомним, исследователи Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе узнали, как можно избежать ожирения, даже употребляя в пищу жирные продукты.