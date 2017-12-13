Около половины украинцев страдают от ожирения или лишнего веса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Около половины украинцев страдают от лишнего веса или ожирения. Об этом во время презентации "Тарелка здорового питания" заявил заместитель гендиректора по надзору за неинфекционными болезнями Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владислав Збанацкий, передает корреспондент УНН.
"Примерно 50% украинцев до 35 лет страдают от избыточного веса или ожирения. В дальнейшем этот показатель только увеличивается, достигая в отдельных возрастных категориях до 77%", - сообщил он.
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Напомним, исследователи Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе узнали, как можно избежать ожирения, даже употребляя в пищу жирные продукты.