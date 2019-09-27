Близько половини киян мають вищу освіту – Київстат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Близько половини жителів Києва віком 6 років і старше мають вищу освіту. Відповідні дані оприлюднило Головне управління статистики у м. Києві Державної служби статистики, передає УНН.
За даними Київстату, 45,6% населення Києва у віці 6 років і старші у поточному році мають вищу освіту (при 23,0% в середньому по Україні). Базову вищу освіту мають 2% киян (2,4% - по Україні), неповну вищу – 15,9% (17,9% - по Україні), професійно-технічну – 7,8% (19,8% - по Україні), повну загальну середню – 14,1% (17,3% - по Україні), базову загальну середню – 3,4% (7,5% - по Україні), початкову загальну середню – 4,7% (6,3% - по Україні), дошкільну освіту мають 5,7% киян (5,2% - по Україні).
При цьому, в установі уточнили, що 0,8% киян взагалі не мають освіти, але вміють читати та писати, або ж є неписьменними, тоді як в цілому по країні цей показник складає 0,6%.
Наведені дані були отримані під час вибіркового обстеження умов життя домогосподарств за розподілом населення за рівнем освіти у 2019 році.
Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки (МОН) України планують фінансувати університети в залежності від якості їх роботи.