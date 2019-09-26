Очільниця МОН: ми хочемо змінити підхід до фінансування університетів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Міністерстві освіти та науки (МОН) України планують фінансувати університети в залежності від якості їх роботи. Про це в інтерв'ю ВВС сказала очільниця МОН Ганна Новосад, передає УНН.
“Ми хочемо змінити підхід до фінансування, який стимулюватиме університети до відповідальності за ті кошти, які вкладає у них держава. Ми б хотіли вибудувати певний набір індикаторів, за якими будемо перевіряти успішність того чи іншого університету — працевлаштування випускників, місце університету в рейтингах, активність у міжнародній діяльності”, — сказала Новосад.
Очільниця МОН додала, що наразі держава утримує велику кількість університетів не залежно від того, наскільки якісною є їх робота.
“Ті кошти, які в нас є на вищу освіту, вони з одного боку великі, а з іншого — на таку велику мережу їх недостатньо”, — зазначила Новосад.
Нагадаємо, в Україні хочуть змінити умови прийому до коледжів та технікумів.