Близько 90 тис. медиків у світі інфіковані коронавірусом - звіт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Близько 90 тис. працівників охорони здоров'я інфіковані кронавірусом по всьому світу. Про це з посиланням на дані Міжнародної ради медсестер (ICN) повідомляє EUobserver, передає УНН.
"ICN заявила, що щонайменше 90 000 працівників охорони здоров'я в усьому світі, як вважають, були інфіковані COVID-19, а, можливо, і в два рази більше, на тлі повідомлень про брак засобів захисту", - пише видання.
У результаті хвороби, як повідомляється, загинуло понад 260 медсестер.
Нагадаємо, коронавірусну хворобу в Україні підтверджено у 2 660 медиків.