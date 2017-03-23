Близько 50% складу боєприпасів у Балаклії вже знищено — В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі склад боєприпасів у Балаклії знищено на 50%. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на брифінгу у Харківській області, передає УНН.
“Ми зараз оцінимо, що це вже біля 50% самої території цієї бази. Наголошую на тому, що все оцінити можливо буде після того як інтенсивність спаде як відбудеться локалізація всіх вибухів і тоді ми оцінимо вже реальні втрати”, — заявив В.Гройсман.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Наразі евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія відключено від газопостачання. Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.