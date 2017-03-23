Около 50% склада боеприпасов в Балаклее уже уничтожено - В.Гройсман

"Мы сейчас оценим, что это уже около 50% самой территории этой базы. Подчеркиваю, что все оценить можно будет после того как интенсивность спадет как произойдет локализация всех взрывов и тогда мы оценим уже реальные потери", - заявил В.Гройсман.

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Сейчас эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея отключен от газоснабжения. Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.