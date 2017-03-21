Близько 50 осіб загинули в результати чотирьох терактів у Сомалі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У столиці Сомалі Магадішо сталося чотири атаки терористів, в результаті яких загинули близько 50 осіб, передає УНН із посиланням на Reuters.
За даними агентства, спочатку терористи підірвали замінований автомобіль неподалік від президентського палацу. Незабаром після вибуху кілька бойовиків влаштували перестрілку біля будівлі міністерства оборони країни.
Через деякий час ще один автомобіль був підірваний біля будівлі Національного театру, після чого вибух стався біля місцевого готелю.
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Відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація “Аш-Шабааб”.