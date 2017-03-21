Около 50 человек погибли в результаты четырех терактов в Сомали

По данным агентства, сначала террористы взорвали заминированный автомобиль неподалеку от президентского дворца. Вскоре после взрыва несколько боевиков устроили перестрелку у здания министерства обороны страны.

Через некоторое время еще один автомобиль был взорван у здания Национального театра, после чего взрыв произошел возле местного отеля.

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Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабааб".