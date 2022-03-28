Мертвих солдатів путіна спалюють у плавильних печах — російський правозахисник

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За його словами, під час війни проти України російська армія зазнає колосальних втрат, а влада застосовує різні методи, щоб приховати їх.

Частину тіл передають рідним, але частину просто знищують поблизу кордону. Мобільні крематорії погано справляються із завданням, тому окупанти використовують плавильні печі у Ростові.