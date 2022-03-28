Мертвих солдатів путіна спалюють у плавильних печах — російський правозахисник
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Мертвих солдатів путіна спалюють у плавильних печах. Про це повідомив Антон Геращенко посилаючись на російського правозахисника Марка Фейгіна, пише УНН.
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За його словами, під час війни проти України російська армія зазнає колосальних втрат, а влада застосовує різні методи, щоб приховати їх.
Частину тіл передають рідним, але частину просто знищують поблизу кордону. Мобільні крематорії погано справляються із завданням, тому окупанти використовують плавильні печі у Ростові.