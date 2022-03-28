Мертвых солдат путина сжигают в плавильных печах - российский правозащитник
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Мертвых солдат путина сжигают в плавильных печах. Об этом сообщил Антон Геращенко, ссылаясь на российского правозащитника Марка Фейгина, пишет УНН.
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По его словам, во время войны против Украины российская армия терпит колоссальные потери, а власть применяет различные методы, чтобы скрыть их.
Часть тел передают родным, но часть просто уничтожают вблизи границы. Мобильные крематории плохо справляются с заданием, поэтому кафиры используют плавильные печи в Ростове.