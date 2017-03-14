Близько 10 активістів, які мітингували на Майдані, звернулись до медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві близько 10 активістів, які мітингували на майдані Незалежності, а потім прийшли під стіни банку, звернулись до медиків, які чергували на акції, передає кореспондент УНН.
"До нас звернулись близько 10 осіб. Нічого серйозного - просто газ із балончиків потрапив в очі". - повідомили медики.
За їх словами, активістам промили очі водою.
"У нас була з собою вода і вони змогли промити очі", - повідомили медики.
Нагадаємо, сьогодні активісти мітингували на Майдані незалежності, протестуючи проти розгону блокади. Згодом мітингувальники закидали камінням і петардами один столичний офіс, а потім розтрощили вивіску та двері відділення "Альфа-банку" на Хрещатику.