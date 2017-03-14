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Близько 10 активістів, які мітингували на Майдані, звернулись до медиків

Близько 10 активістів, які мітингували на Майдані, звернулись до медиків

Київ • УНН

 • 14436 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. У Києві близько 10 активістів, які мітингували на майдані Незалежності, а потім прийшли під стіни банку, звернулись до медиків, які чергували на акції, передає кореспондент УНН.

"До нас звернулись близько 10 осіб. Нічого серйозного - просто газ із балончиків потрапив в очі". - повідомили медики.

За їх словами, активістам промили очі водою.

"У нас була з собою вода і вони змогли промити очі", - повідомили медики.

Нагадаємо, сьогодні активісти мітингували на Майдані незалежності, протестуючи проти розгону блокади. Згодом мітингувальники закидали камінням і петардами один столичний офіс, а потім розтрощили вивіску та двері відділення "Альфа-банку" на Хрещатику.

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