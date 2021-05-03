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Блінкен заявив, що адміністрація США має на меті закриття в'язниці Гуантанамо

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Адміністрація США ставить собі за мету закриття спецв'язниці в Гуантанамо. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю телекомпанії CBS, яке вийшло в ефір у неділю, передає УНН.

Цитата

“Ми вважаємо, що вона повинна (бути закрита), це, безумовно, мета, але це те, на чому ми зосередимо деякий свою увагу в майбутні місяці”, — сказав Блінкен.

Контекст

Раніше Білий дім підтвердив плани президента Джо Байдена закрити спецв’язницю в Гуантанамо. Вона розташована на орендованій американцями з 1903 року військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі, в 15 км від однойменного міста. У 1990-ті роки там знаходився фільтраційний табір для біженців з Куби і Гаїті, які намагалися перебратися в США. Рішення про створення спецв’язниці на території бази ВМС було прийнято Пентагоном в рамках антитерористичної програми адміністрації президента Джорджа Буша — молодшого. У період з листопада 2001 року по березень 2002 року ця адміністрація видала ряд указів, які стосувалися установи в’язниці для особливо небезпечних злочинців, визначення їх статусу та створення спеціальних судових органів — військових комісій, які перебували у віданні міністерства оборони. Табір тимчасового утримання в Гуантанамо був переобладнаний і перепрофільований в повноцінне пенітенціарний заклад.

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