Блінкен заявив, що адміністрація США має на меті закриття в'язниці Гуантанамо

Цитата

“Ми вважаємо, що вона повинна (бути закрита), це, безумовно, мета, але це те, на чому ми зосередимо деякий свою увагу в майбутні місяці”, — сказав Блінкен.

Контекст

Раніше Білий дім підтвердив плани президента Джо Байдена закрити спецв’язницю в Гуантанамо. Вона розташована на орендованій американцями з 1903 року військово-морській базі в затоці Гуантанамо на Кубі, в 15 км від однойменного міста. У 1990-ті роки там знаходився фільтраційний табір для біженців з Куби і Гаїті, які намагалися перебратися в США. Рішення про створення спецв’язниці на території бази ВМС було прийнято Пентагоном в рамках антитерористичної програми адміністрації президента Джорджа Буша — молодшого. У період з листопада 2001 року по березень 2002 року ця адміністрація видала ряд указів, які стосувалися установи в’язниці для особливо небезпечних злочинців, визначення їх статусу та створення спеціальних судових органів — військових комісій, які перебували у віданні міністерства оборони. Табір тимчасового утримання в Гуантанамо був переобладнаний і перепрофільований в повноцінне пенітенціарний заклад.