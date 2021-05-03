Блинкен заявил, что администрация США имеет целью закрыть тюрьмы Гуантанамо
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Администрация США ставит своей целью закрытия спецтюрьмы в Гуантанамо. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье, передает УНН.
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“Мы считаем, что она должна (быть закрыта), это, безусловно, цель, но это то, на чем мы сосредоточим некоторое свое внимание в предстоящие месяцы”, — сказал Блинкен.
Контекст
Ранее Белый дом подтвердил планы президента Джо Байдена закрыть спецтюрьму в Гуантанамо. Она расположена на арендованной американцами с 1903 года военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в 15 км от одноименного города. В 1990-е годы там находился фильтрационный лагерь для беженцев с Кубы и Гаити, которые пытались перебраться в США. Решение о создании спецтюрьме на территории базы ВМС было принято Пентагоном в рамках антитеррористической программы администрации президента Джорджа Буша — младшего. В период с ноября 2001 года по март 2002 эта администрация выдала ряд указов, касающихся учреждения тюрьмы для особо опасных преступников, определение их статуса и создание специальных судебных органов — военных комиссий, которые находились в ведении министерства обороны. Лагерь временного содержания в Гуантанамо был переоборудован и перепрофилирован в полноценное пенитенциарное заведение.