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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 70214 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Блінкен та Лавров завтра проведуть телефонну розмову

Блінкен та Лавров завтра проведуть телефонну розмову

Київ • УНН

 • 10744 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен завтра проведе телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Очну зустріч поки що не заплановано, повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Цитата

"Очну зустріч не планують. У вівторок відбудеться телефонна розмова Лаврова та Блінкена", — заявила Захарова, прокоментувавши слова заступника держсекретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд та інших американських представників про майбутній контакт глав зовнішньополітичних відомств двох країн.

Деталі

Напередодні заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що нові переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена можуть відбутися цього тижня.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

17 грудня Росія надіслала США та НАТО пропозиції щодо безпеки у Східній Європі, які, на її думку, необхідні для ослаблення напруженості навколо України. Вимоги Москви включають заборону вступу України до НАТО, вето Кремля на розміщення військових сил НАТО в колишніх радянських республіках та припинення військових навчань поблизу її кордонів.

Переговори з РФ відбулися зі США, НАТО та ОБСЄ - у межах російсько-американського діалогу на високому рівні у Женеві 10 січня, потім на засіданні Ради Росія-НАТО 12 січня, а 13 січня у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

26 січня США та НАТО передали Росії письмову відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки". У США та НАТО вказали, що збережуть принцип "відчинених дверей" у НАТО.

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