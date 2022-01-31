Блінкен та Лавров завтра проведуть телефонну розмову
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен завтра проведе телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Очну зустріч поки що не заплановано, повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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"Очну зустріч не планують. У вівторок відбудеться телефонна розмова Лаврова та Блінкена", — заявила Захарова, прокоментувавши слова заступника держсекретаря США з політичних справ Вікторії Нуланд та інших американських представників про майбутній контакт глав зовнішньополітичних відомств двох країн.
Деталі
Напередодні заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що нові переговори міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена можуть відбутися цього тижня.
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