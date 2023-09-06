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Блінкен перед візитом в Київ обговорив з прем'єром Данії підтримку України

Блінкен перед візитом в Київ обговорив з прем'єром Данії підтримку України

Київ • УНН

 • 370493 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен перед візитом в Київ провів двосторонні перемовини з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили підтримку України, пише УНН з посиланням на сторінку Блінкена в Х.

Цитата

"Гарна зустріч із прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен на шляху до України. Я подякував їй за лідерство Данії у підтримці України. Відносини між США та Данією є як ніколи важливими, оскільки ми працюємо разом, щоб підтримати Україну та зміцнити трансатлантичну безпеку", - зазначив американський посадовець.

Нагадаємо

Державник секретар США Ентоні Блінкен сьогодні, 6 вересня, під час візиту до України проведе зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими високопосадовцями, щоб обговорити триваючий контрнаступ, як і енергетичні, безпекові та гуманітарні потреби України.

Американський посадовець вже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

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