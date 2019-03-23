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БК "Запоріжжя" вперше в історії виграв регулярний чемпіонат України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. БК “Запоріжжя” в останньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги приймав южненський “Хімік” в якому визначався переможець регулярного чемпіонату, інформує УНН з посиланням на ФБУ.

БК "Запоріжжя" вперше в історії виграв регулярний чемпіонат України

Команди провели результативну першу половину, протягом більшої частини якої в рахунку лідирували господарі. Команда Валерія Плеханова виграла стартову чверть завдяки більш гнучкому нападу. Обидва колективи з класним відсотком атакували з-за дуги, але результативні швидкі відриви та атаки через “фарбу” дозволили команді Валерія Плеханова вийти в лідери.

У другій чверті южненці швидко відіграли 7 очок відставання і навіть вийшли вперед завдяки зброї, яка до великої перерви гостей не підводила. 9 з 17 влучних триочкових змусили запоріжців опинитись у ролі наздоганяючих, але ненадовго. Очки після 11 втрат суперника, вдала гра гравців лави запасних та знову ж таки краща гра на фаст-брейках дозволили господарям повернути собі лідерство та піти на велику перерву за переваги в ті ж самі 7 балів.

В третій чверті гостям вдалося додати у захисті: команда Віталія Степановського вперше в матчі пропустила менше 20 очок за чверть, при цьому свої 22 набрала. Увімкнувся у нападі Едвін, який допоміг Хіміку перед заключною десятихвилинкою скоротити відставання до 1 очка.

За тієї ж переваги команди увійшли і в заключну 5-хвилинку, але “Запоріжжя” достроково втратив одного зі своїх лідерів — Малік Трент отримав 5-й фол задовго до закінчення основного часу гри. “Кадрова втрата у відповідь” сталася за 3 хвилини, коли, отримавши фол у нападі, відфолився лідер “Хіміка” Деон Едвін. Сталося це вже за рахунку “+5” для господарів, які вже у наступному нападі збільшили перевагу до 7 очок.

Южненці опинились у скрутному становищі, адже на те щоб відіграти це відставання у них залишалося лише півтори хвилини. Рятівний триочковий спробував виконати Ілля Сидоров, але його кидок був невлучним, а вже на іншій половині майданчику Хілл черговим данком збільшив перевагу своєї команди до 9 балів — наздогнати суперника гості не зуміли.

“Запоріжжя” дотиснув суперника у четвертій чверті, пропустивши лише за 13 очок за останній ігровий відрізок, і виграв домашній матч з рахунком 93:82.

Таким чином, “Запоріжжя” став чемпіоном регулярного чемпіонату Суперліги, а “Хімік” залишився на другій позиції в турнірній таблиці.

Зауважимо, що у першому раунді плей-оф запоріжці протистоятимуть чемпіонам України “Черкаським Мавпам”, а “Хімік” стартуватиме у плей-оф із серії проти “Політехніка”.

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