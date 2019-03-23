БК "Запорожье" впервые в истории выиграл регулярный чемпионат Украины

Команды провели результативную первую половину, в течение большей части которой в счете лидировали хозяева. Команда Валерия Плеханова выиграла стартовую четверть благодаря более гибкому нападению. Оба коллектива с классным процентом атаковали из-за дуги, но результативные быстрые отрывы и атаки через “краску” позволили команде Валерия Плеханова выйти в лидеры.

Во второй четверти южненцы быстро отыграли 7 очков отставания и даже вышли вперед благодаря оружию, которое до большого перерыва гостей не подводило. 9 из 17 точных трехочковых заставили запорожцев оказаться в роли догоняющих, но ненадолго. Очки после 11 потерь соперника, удачная игра игроков скамейки запасных и опять же лучшая игра на фаст-брейках позволили хозяевам вернуть себе лидерство и уйти на большой перерыв с преимуществом в те же 7 баллов.

В третьей четверти гостям удалось добавить в защите: команда Виталия Степановского впервые в матче пропустила меньше 20 очков за четверть, при этом свои 22 набрала. Включился в нападении Эдвин, который помог Химику перед заключительной десятиминуткой сократить отставание до 1 очка.

При том же преимуществе команды вошли и в заключительную 5-минутку, но “Запорожье” досрочно потеряло одного из своих лидеров — Малик Трент получил 5-й фол задолго до окончания основного времени игры. “Кадровая потеря в ответ” произошла за 3 минуты, когда, получив фол в нападении, отфолился лидер “Химика” Деон Эдвин. Произошло это уже при счете “+5” для хозяев, которые уже в следующем нападении увеличили преимущество до 7 очков.

Южненцы оказались в затруднительном положении, ведь на то, чтобы отыграть это отставание у них оставалось лишь полторы минуты. Спасительный трехочковый попытался выполнить Илья Сидоров, но его бросок был неточным, а уже на другой половине площадке Хилл очередным данком увеличил преимущество своей команды до 9 баллов — догнать соперника гости не сумели.

“Запорожье” дожал соперника в четвертой четверти, пропустив лишь за 13 очков за последний игровой отрезок, и выиграл домашний матч со счетом 93:82.

Таким образом, “Запорожье” стал чемпионом регулярного чемпионата Суперлиги, а “Химик” остался на второй позиции в турнирной таблице.

Заметим, что в первом раунде плей-офф запорожцы будут противостоять чемпионам Украины “Черкасских Мавпам”, а “Химик” стартует в плей-офф из серии против “Политехника”.