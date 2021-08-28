БК "Черкаські Мавпи" поповнив ряди другим американським легіонером

Що відомо

Максвел став другим легіонером команди Максима Міхельсона на прийдешній сезон.

Деталі

Максвел – випускник університету "Гемптон", навчання в якому завершив у сезоні-2013/14. Тоді баскетболіст у середньому за гру здобував 14,8 очка і робив 7,9 підбирання. Після NCAA Максвелл одразу почав кар'єру за кордоном. Виступав у чемпіонатах Канади, Аргентини, Бахрейну, Ізраїлю, Японії, Мексики та Франції.

Останні два сезони бігмен відіграв у клубі "Шартр-Баскет" у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Франції. У сезоні-2020/21 Маквелл у середньому за гру здобував 18,5 очка та робив 7,3 підбирання, 2,5 блокшота, реалізовуючи кидки з показником 54,5 відсотки.

Що передувало

Ексбаскетболіст НБА став першим легіонером сезону для БК "Черкаські Мавпи".