БК "Київ-Баскет" вийшов переможцем із київського дербі в матчі Суперліги

Старт зустрічі був за відродженим “Будівельником” — 9:2. Згодом перевага підопічних Хомічюса зросла більше, аніж в два рази — 28:13. У другій чверті “Київ-Баскет” підтягнувся у рахунку завдяки кільком точним кидкам Мішули із дистанції — 47:38.

На початку заключної чверті різниця у матчі знову виросла до +15 на користь “Будівельника”. Здавалося, що свого підопічні Хомічюса не втратять. Проте гравці “Київ-Баскета” продемонстрували телеглядачам бійцівський характер та здійснили камбек, святкувавши виграш — 77:74.

У переможців 17 очок в активі Янга, по 13 у Коренюка і Блюзнюка. За “Будівельник” 20 набрав Анісімов.

Додамо, “Київ-Баскет” не знає гіркоти поразок — 11/0. “Будівельник” має 4 виграші при 5 поразках.