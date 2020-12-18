БК "Київ-Баскет" вийшов переможцем із київського дербі в матчі Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Лідер Суперліги з баскетболу “Київ-Баскет”, граючи без Брюса Мессі, Артема Ковальова та головного тренера Айнарса Багатскіса, приймав “Будівельник” у рамках столичного дербі регулярного чемпіонату Суперліги, передає УНН.
Старт зустрічі був за відродженим “Будівельником” — 9:2. Згодом перевага підопічних Хомічюса зросла більше, аніж в два рази — 28:13. У другій чверті “Київ-Баскет” підтягнувся у рахунку завдяки кільком точним кидкам Мішули із дистанції — 47:38.
На початку заключної чверті різниця у матчі знову виросла до +15 на користь “Будівельника”. Здавалося, що свого підопічні Хомічюса не втратять. Проте гравці “Київ-Баскета” продемонстрували телеглядачам бійцівський характер та здійснили камбек, святкувавши виграш — 77:74.
У переможців 17 очок в активі Янга, по 13 у Коренюка і Блюзнюка. За “Будівельник” 20 набрав Анісімов.
Додамо, “Київ-Баскет” не знає гіркоти поразок — 11/0. “Будівельник” має 4 виграші при 5 поразках.