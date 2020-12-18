БК "Киев-Баскет" вышел победителем из киевского дерби в матче Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Лидер Суперлиги по баскетболу “Киев-Баскет”, играя без Брюса Месси, Артема Ковалева и главного тренера Айнарса Багатскиса, принимал “Будивельнык” в рамках столичного дерби регулярного чемпионата Суперлиги, передает УНН.
Старт встречи был за возрожденным “Будивельныком” — 9:2. Впоследствии преимущество подопечных Хомичюса выросла более чем в два раза — 28:13. Во второй четверти “Киев-Баскет” подтянулся в счете благодаря нескольким точным броскам Мишулы с дистанции — 47:38.
В начале заключительной четверти разница в матче снова выросла до +15 в пользу “Будивельныка”. Казалось, что в свое подопечные Хомичюса не потеряет. Однако игроки “Киев-Баскет” продемонстрировали телезрителям бойцовский характер и осуществили камбэк, святкувавшы выигрыш — 77:74.
У победителей 17 очков в активе Янга, по 13 в Коренюка и Блюзнюка. “Будивельнык” 20 набрал Анисимов.
Добавим, “Киев-Баскет” не знает горечи поражений — 11/0. “Будивельнык” имеет 4 выигрыша при 5 поражениях.