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Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо своєї роботи - НБУ

Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо своєї роботи - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо власної ділової активності та поліпшив інфляційні та курсові оцінки. Про це повідомив Національний банк України, передає УНН.

Деталі

За даними Національного банку України: "Бізнес, попри активні бойові дії та обстріли цивільної інфраструктури, продовжив пом'якшувати негативні очікування як щодо власного розвитку, так і щодо динаміки обсягів виробництва товарів і послуг в Україні".

У НБУ зазначили, що "про це свідчать результати опитування керівників компаній щодо ділової активності, яке провів Національний банк в І кварталі 2023 року".

Таким чином індекс ділових очікувань підприємств зріс до 91,2% порівняно з 83.5% в I кварталі 2023 року.

"Поліпшення оцінок відбулося в підприємств практично всіх видів економічної діяльності, крім будівництва й торгівлі, а також за всіма складовими індексу", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на понад 18 млрд гривень

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