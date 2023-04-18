Бизнес смягчил негативные ожидания относительно своей работы - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Бизнес смягчил негативные ожидания относительно собственной деловой активности и улучшил инфляционные и курсовые оценки. Об этом сообщил Национальный банк Украины, передает УНН.
Детали
По данным Национального банка Украины: "Бизнес, несмотря на активные боевые действия и обстрелы гражданской инфраструктуры, продолжил смягчать негативные ожидания как относительно собственного развития, так и по динамике объемов производства товаров и услуг в Украине".
В НБУ отметили, что "об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей компаний по деловой активности, который провел Национальный банк в I квартале 2023 года".
Таким образом индекс деловых ожиданий предприятий вырос до 91,2% по сравнению с 83.5% в I квартале 2023 года.
"Улучшение оценок произошло у предприятий практически всех видов экономической деятельности, кроме строительства и торговли, а также по всем составляющим индекса", - говорится в сообщении.
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