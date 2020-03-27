Бізнес Черкащини зібрав 18 млн грн на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Соціально відповідальний бізнес Черкащини став каталізатором співпраці із владою та громадськістю. Про це заявив голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар, передає УНН.
"Підприємці області на боротьбу з коронавірусом спрямували майже 18 мільйонів гривень! Ваш внесок дозволить придбати найнеобхідніше в медичні заклади Черкащини", - зазначив він.
Найбільшу суму виділив Юрій Косюк, власник агрохолдингу МХП - виробник курятини "Наша Ряба", чиї потужності розташовані в Черкаській області. Він надав регіону 14 млн грн.
Крім того МХП реалізує на Черкащині соціальний проект для людей літнього віку. Йдеться про ініціативу "Соціальний магазин", яку реалізують підприємства групи МХП: ПрАТ "Миронівська птахофабрика" та ДП "Перемога Нова". У межах проекту птахофабрики через соціальні магазини підтримують малозабезпечені верстви населення у місцях своєї присутності. Насамперед пенсіонерів, які мають можливість раз на місяць купувати курятину за пільговими цінами. Соціальні магазини обслуговують 32 села на Канівщині і 10 сіл у Черкаському районі.
Благодійну акцію організували і на Уманщині, розповів Боднар. Тут людей похилого віку забезпечують продуктовими наборами.
"Дуже важливе піклування саме про людей старшого віку, адже вони перебувають в групі ризику. Забезпечення продукцією, фасування, транспортування, - все це на себе взяли представники бізнесу та волонтери", - зазначив очільник області.