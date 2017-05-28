Бійці "Азова" затримані за вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що двоє військовослужбовців полку спеціального призначення Нацгвардії "Азов" затримані за вбивство, повідомляє УНН з посиланням на прямий ефір телеканалу ZIK.
"Минулого тижня ми затримали двох військовослужбовців Національної гвардії полку" Азов" за вчинення насильницьких злочинів, убивств. Вони вбили людей", - сказав головний військовий прокурор
Він підкреслив, що вбивства були не побутові, а "з наміром". А.Матіос додав, що затримані перебували не на лінії розмежування, а на "третьої лінії". "Це страшні речі, їх не можна озвучувати кожен день, оскільки це підриває віру в тих, хто захищає державу", - підкреслив А.Матіос.
Кого саме вбили бійці "Азова" і обставини події він не уточнив.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва переніс засідання у справі керівника громадської організації “Громадянський корпус “Азов - Крим” Станіслава Краснова на 29 травня через неявку представників прокуратури.