Бойцы "Азова" задержаны за убийство

"На прошлой неделе мы задержали двух военнослужащих Национальной гвардии полка" Азов "за совершение насильственных преступлений, убийств. Они убили людей", - сказал главный военный прокурор

Он подчеркнул, что убийства были НЕ бытовые, а "с намерением". А.Матиоса добавил, что задержанные находились не на линии разграничения, а на "третьей линии". "Это страшные вещи, их нельзя озвучивать каждый день, поскольку это подрывает веру в тех, кто защищает государство", - подчеркнул А.Матиоса.

Кого именно убили бойцы "Азова" и обстоятельства происшествия он не уточнил.

Напомним, Святошинский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя общественной организации "Гражданский корпус" Азов - Крым "Станислава Краснова на 29 мая из-за неявки представителей прокуратуры.