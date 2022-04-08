Бійня у Краматорську: Кулеба обіцяє притягнення до відповідальності всіх воєнних злочинців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Україна притягне до відповідальності кожного воєнного злочинця. Про це написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи те, що він назвав «навмисною бійнею» на вокзалі в Краматорську, пише УНН.
Цитата
«Росіяни знали, що на вокзалі в Краматорську повно мирних жителів, які чекають на евакуацію. Проте вони вразили його балістичною ракетою, вбивши не менше 30 і поранивши не менше сотні людей. Це була навмисна бійня. Ми притягнемо до відповідальності кожного воєнного злочинця», – написав міністр.
Контекст
Російські загарбники в п'ятницю завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області
Внаслідок обстрілу, станом на 13:00, відомо про 39 загиблих і 87 поранених під час обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську. Серед поранених - значна кількість важких, вказали в ОВА.
Голова ОВА зазначив, що "під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донецької області до безпечніших областей України".