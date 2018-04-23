Біля узбережжя Лівії перевернувся човен з мігрантами: 11 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Поблизу узбережжя Лівії перевернувся човен з нелегальними мігрантами. Внаслідок події загинули 11 людей, 83 інших мігрантів дістали рятувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP.
Повідомляється, що під час ще однієї рятувальної операції врятували 180 мігрантів.
Під час першої операції патруль берегової охорони зміг врятувати 83 нелегальних мігрантів, однак 11 людей потонули. Човен перекинувся за декілька миль від Сабрати, прибережного міста Лівії.
“11 мігрантів потонули, коли човен перекинувся, однак інші були врятовані, вони вижили”, — повідомив представник берегової охорони.
Інша рятувальна операція відбулася біля узбережжя міста Злитен на сході країни, де 180 мігрантів були перехоплені на двох човнах. Біженців із африканських країн перехопили і повернули у порт Тріполі.
Як повідомляв УНН, у Франції зафіксували рекордне подання заявок на притулок.