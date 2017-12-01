Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,2
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Біля східних берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,2, повідомляє УНН з посиланням на Європейський середземноморський сейсмологічний центр.
Епіцентр землетрусу розташовувався за 59 кілометрів на північний захід від міста Фіншхафен в провінції Моробе.
Як повідомили сейсмологи, осередок підземних поштовхів залягав на глибині 60 кілометрів.
Наразі повідомлень про жертви і руйнування не було. Попередження про загрозу виникнення цунамі не оголошувалося.
Як повідомляв УНН, в Ірані стався землетрус магнітудою 5,9.