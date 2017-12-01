У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. У восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает УНН со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах к юго-западу от города Финшхафен в провинции Моробе.
Как сообщили сейсмологи, очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.
Сейчас сообщений о жертвах и разрушениях не было. Предупреждение об угрозе возникновения цунами не объявлялось.
Как сообщал УНН, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9.