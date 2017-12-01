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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 20601 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35844 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103830 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111912 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 133276 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107156 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108618 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113276 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117461 просмотра

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У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2

Киев  •  УНН

 • 11705 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. У восточных берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,2, сообщает УНН со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 59 километрах к юго-западу от города Финшхафен в провинции Моробе.

Как сообщили сейсмологи, очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров.

Сейчас сообщений о жертвах и разрушениях не было. Предупреждение об угрозе возникновения цунами не объявлялось.

Как сообщал УНН, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9.

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