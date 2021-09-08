Більшість шкіл Одещини можуть піти на карантин наступного тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У разі, якщо наступного тижня Україна перейде в режим “жовтої” зони карантину, навчання в більшості шкіл Одеси та області буде відбуватися в віддаленому режимі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова обласного департаменту освіти Олександр Лончак, передає УНН.
Лончак зазначив, що в разі ухвалення рішення про переведення України в “жовту” зону вступають в силу норми постанови Кабміну № 1236, яке дозволяє в цих умовах роботу лише тих навчальних закладів, 80% викладачів яких вакциновані.
За словами Лончака, цьому критерію в Одеській області відповідають лише 38 шкіл в регіоні.
Він додав, що уникнути переходу на віддалене навчання можна лише шляхом забезпечення максимальної імунізації працівників шкіл. Для цього в ОДА планують створювати спеціальні мобільні бригади, які будуть прищеплювати вчителів прямо в школах.