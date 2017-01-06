Більшість російських офіцерів не хочуть їхати на Донбас - розвідка

"Керівництвом ЗС РФ активізовано заходи щодо відбору кандидатів на командні посади у з’єднання та частини 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) серед офіцерського складу інших військових округів Росії для забезпечення ротаційних заходів у зимово-весняний період 2017 року. Кандидати проходять медичне обстеження та атестаційні комісії за місцем проходження служби. Більшість кандидатів намагається симулювати захворювання та оформлювати довідки щодо сімейних обставин з метою уникнення відряджень", - зазначили в українській розвідці.

Як повідомляв УНН, за даними української розвідки, вчора, 5 січня російські кадрові військові з 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти 1 АК, увірвались до житла мирних жителів, обікрали та зґвалтували жінку.