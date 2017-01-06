Большинство российских офицеров не хотят ехать на Донбасс - разведка

"Руководством ВС РФ активизированы мероприятия по отбору кандидатов на командные должности в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного ВО (Ростов-на-Дону) среди офицерского состава других военных округов России для обеспечения ротационных мероприятий в зимне-весенний период 2017 года. Кандидаты проходят медицинское обследование и аттестационные комиссии по месту прохождения службы. Большинство кандидатов пытается симулировать заболевания и оформлять справки по семейным обстоятельствам для избежания командировок", - отметили в украинском разведке.

Как сообщал УНН, по данным украинской разведки, вчера, 5 января российские кадровые военные с 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 АК, ворвались в жилище мирных жителей, обокрали и изнасиловали женщину.