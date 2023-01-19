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Більшість німців проти відправлення танків Leopard 2 в Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 січня. УНН. У міру того, як Німеччина зазнає все більшого тиску з метою відправити танки Leopard 2 в Україну, більшість громадян у країні не схвалюють експорт і вважають, що країна зробила достатньо, як показало опитування, опубліковане в четвер, передає УНН.

Більшість німців проти відправлення танків Leopard 2 в Україну

Деталі

Із 2025 респондентів 43% виступили проти доставки і лише 39% висловилися за. Ще 16% не висловили своєї позиції, показало опитування, проведене для dpa інститутом опитувань YouGov.

З моменту російського вторгнення в Україну майже рік тому Німеччина поставила Україні зброї та військову техніку на суму понад 2,2 млрд євро, включаючи важку артилерію та системи ППО.

Кожен третій респондент (33%) вважає, що це вже надто. Ще 24% кажуть, що обсяг постачання достатній, а 25% вимагають більшої військової підтримки України з боку Німеччини.

Незважаючи на стриманість респондентів опитування YouGov щодо того, щоб їхня країна експортувала танки, більшість із них не заперечують проти того, щоб це робили інші країни. Загалом 47% проголосували б за, 38% проти і 16% важко визначитись.

Контекст

Берлін має схвалити будь-яку передачу танків, які є на озброєнні 20 країн.

Польща та Фінляндія вже заявили, що відправлять "Леопарди" до України. На відміну від танків радянської доби, які становлять більшу частину важкої бронетехніки України, танки мають розширені можливості, такі як тепловізійна оптика.

Минулого тижня віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, коментуючи плани Польщі експортувати танки, заявив, що не перешкоджатиме їхньому відправленню Варшавою.

"Німеччина не має стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення на підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", - заявив Хабек на закритому засіданні виконкому депутатської групи "Зелених" у Берліні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

У четвер президент України Володимир Зеленський серед інших розкритикував нерішучість Німеччини у постачанні танків.

"Бувають моменти, коли ми не повинні вагатися і говорити: Я дам танки, якщо хтось ще поділиться своїми танками. Я не думаю, що це правильна стратегія", - сказав Зеленський у кулуарах Світового економічного форуму у Давосі.

У п'ятницю міністри оборони близько 50 союзників України мають зустрітися на авіабазі США у Рамштайні на південному заході Німеччини, щоб обговорити подальшу військову допомогу Києву у його боротьбі з російськими військами.

У центрі переговорів буде постачання танків західної розробки. Німеччина має ключову роль, оскільки є виробником Leopard 2.

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