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Большинство немцев против отправки танков Leopard 2 в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 января. УНН. По мере того, как Германия испытывает все большее давление с целью отправить танки Leopard 2 в Украину, большинство граждан в стране не одобряют экспорт и считают, что страна сделала достаточно, как показал опрос, опубликованный в четверг, передает УНН.

Большинство немцев против отправки танков Leopard 2 в Украину

Детали

Из 2025 респондентов 43% выступили против поставки и лишь 39% высказались за. Еще 16% не высказали своей позиции, показал опрос, проведенный для dpa институтом опросов YouGov.

С момента российского вторжения в Украину почти год назад Германия поставила Украине оружия и военной техники на сумму более 2,2 млрд евро, включая тяжелую артиллерию и системы ПВО.

Каждый третий респондент (33%) считает, что это уже чересчур. Еще 24% говорят, что объем поставок достаточен, а 25% требуют большей военной поддержки Украины со стороны Германии.

Несмотря на сдержанность респондентов опроса YouGov относительно того, чтобы их страна экспортировала танки, большинство из них не возражают против того, чтобы это делали другие страны. В целом 47% проголосовали бы за, 38% против и 16% затрудняются определиться.

Контекст

Берлин должен одобрить любую передачу танков, которые есть на вооружении 20 стран.

Польша и Финляндия уже заявили, что отправят "Леопарды" в Украину. В отличие от танков советской эпохи, которые составляют большую часть тяжелой бронетехники Украины, танки имеют расширенные возможности, такие как тепловизионная оптика.

На прошлой неделе вице-канцлер Германии Роберт Хабек, комментируя планы Польши экспортировать танки, заявил, что не будет препятствовать их отправке Варшавой.

"Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решения в поддержку Украины, независимо от того, какое решение примет Германия", - заявил Хабек на закрытом заседании исполкома депутатской группы "Зеленых" в Берлине.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский среди прочих раскритиковал нерешительность Германии в поставках танков.

"Бывают моменты, когда мы не должны колебаться и говорить: Я дам танки, если кто-то еще поделится своими танками. Я не думаю, что это правильная стратегия", - сказал Зеленский в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В пятницу министры обороны около 50 союзников Украины должны встретиться на авиабазе США в Рамштайне на юго-западе Германии, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь Киеву в его борьбе с российскими войсками.

В центре переговоров будет поставка танков западной разработки. Германия имеет ключевую роль, поскольку является производителем Leopard 2.

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