Більше тисячі вантажівок стоять у чергах на кордоні Білорусі та ЄС

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. На кордоні Білорусі з Євросоюзом виїзду очікують понад 1 060 вантажівок. Про це йдеться на сайті Держприкордонкомітету Білорусі, передає УНН.

Деталі

На білорусько-латвійської кордоні перед пунктом пропуску "Григорівщина" накопичилося понад 10 вантажівок, "Урбан" - понад 30.

В'їзду в Литву перед пунктом пропуску "Відзев" очікують понад 40 великих вантажівок, "Котловка" - 140, "Кам'яний Лог" - понад 270, "Беняконі" - понад 150, "Привалко" - більше 280.

На польському напрямку перед пунктом пропуску "Брузги" накопичилося понад 140 вантажівок.

Додамо

Як стало відомо УНН, Польща тимчасово призупинила прикордонний рух в автомобільному пунктах пропуску Połowce, Sławatycze на кордоні з Білорусю. Прикордонні міністрества Литви і Латвії інформації про стан руху транспорту в пунктах пропуску не надали.

Що було раніше

Слідом за Литвою з проблемою нелегальних іммігрантів, що переправляються через Білорусь, зіткнулася і Латвія: уряд країни оголосив надзвичайний стан на білоруському кордоні і наказав силою видворяти нелегалів.

Надзвичайний стан введено з 11 серпня на три місяці в трьох прикордонних районах і в місті Даугавпілс, який розташований в двадцяти кілометрах від місця, де сходяться кордони Латвії, Білорусі та Литви.

Кабінет міністрів Латвії також розпорядився припинити в районі дії надзвичайного стану прийом прохань про статус біженця.

Литва, Латвія і Євросоюз вважають, що влада Білорусі навмисно організувала переправлення нелегальних іммігрантів (перш за все з Іраку та і з інших країн Близького Сходу і Африки) або ж перестали їй перешкоджати в "помсту" за санкції ЄС.

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