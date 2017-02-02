Більше 200 додаткових місць створили в київських дитсадках у цьому році
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. За перший місяць цього року в дошкільних закладах Києва було створено додатково 240 місць, що еквівалентно побудові нового повноцінного садочку. Про це повідомила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Буквально за місяць в 10 дошкільних навчальних закладах Києва відкрито 13 додаткових груп, що відповідає одному повноцінному дитячому садочку”, — повідомила Г.Старостенко.
Також Г.Старостенко повідомила, що за кошти німецького уряду буде здійснено комплексний ремонту дитячому садочку № 305, а за міський бюджет — закуплено меблі, господарчий і спортивний інвентар, а також облаштовано харчоблок і пральню.
Очікується, що в садочку буде відкрито 5 груп (13 дітей у кожній).
“Загалом у 2017 році ми запланували відкрити ще понад 1,5 тисячі місць у київських ДНЗ. Наразі вже затверджений перелік садочків, погоджена проектно-кошторисна документація і розпочато роботи в них”, — повідомила Г.Старостенко.