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Более 200 дополнительных мест создали в киевских детсадах в этом году

Более 200 дополнительных мест создали в киевских детсадах в этом году

Киев • УНН

 • 8242 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. За первый месяц этого года в дошкольных заведениях Киева было создано дополнительно 240 мест, что эквивалентно построению нового полноценного сада. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Буквально за месяц в 10 дошкольных учебных заведениях Киева открыто 13 дополнительных групп, что соответствует одному полноценному детскому саду", - сообщила А.Старостенко.

Также А.Старостенко сообщила, что за средства немецкого правительства будет осуществлен комплексный ремонт детского сада № 305, а за городской бюджет - закуплена мебель, хозяйственный и спортивный инвентарь, а также оборудован пищеблок и прачечная.

Ожидается, что в садике будет открыто 5 групп (13 детей в каждой).

"Всего в 2017 году мы запланировали открыть еще более 1,5 тыс. мест в киевских дошкольных учебных заведениях. Сейчас уже утвержден перечень садов, согласована проектно-сметная документация и начаты работы в них", - сообщила А.Старостенко.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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