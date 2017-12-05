Білорусь назвала снеки нардепа Рибалки небезпечними для людини

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Продукція ТОВ "Снек Експорт", яке входить до групи компаній сімейного бізнесу радикала Сергія Рибалки "S.Group", не відповідає гігієнічним вимогам до санітарних норм МОЗ Республіки Білорусь. Про це повідомляє ГУ "Любанський районний центр гігієни та епідеміології", передає УНН.

Так, ГУ "Волковиського зонального центру гігієни та епідеміології" під час проведення планової перевірки було відібрано 31 зразок сухариків пшенично-житніх зі смаком мисливських ковбасок "Snekkin" виробника ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" (Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпропетровськ, вул. Малогвардійська, 32 Б).

Імпортером відповідної продукції в Республіці Білорусь є ТОВ "Світ пива" (м.Мінськ, ул.Максима Богдановича, 128а-5).

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Результати дослідження показали невідповідність відібраної продукції гігієнічним вимогам до санітарних норм МОЗ Республіки Білорусь.

"ГУ "Любанського ЦГЕ" доводить до відома інформацію про не відповідність санітарним нормам і правилам "Вимоги до продовольчої сировини і харчових продуктів", гігієнічному нормативу "Показники безпеки та нешкідливості для людини продовольчої сировини і харчових продуктів", затвердженим постановою Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, технічному регламенту Митного союзу 021/2011 "Про безпеку харчової продукції", - сказано в документі.

У відібраних зразках сухариків "Snekkin" була виявлена ​​висока бактеріальна забрудненість Кмафанм 3,5 * 103 КУО/г.

Довідка: кількість мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів (КМАФАнМ) або загальна бактеріальна забрудненість є одним з основних показників санітарної якості харчових продуктів.

Як повідомляв УНН, корпорація S.Group, що належить родині нардепа Рибалки, випускає такі снеки як: насіння "Semki", горішки "Козацька слава", фіcташки "Мачо", сухарики "Snekkin", чіпси та ін.

Додамо, що українські лабораторії також досліджували якість снеків корпорації Рибалки. Лаборанти тоді виявили токсичні елементи міді в насінні "Semki" і "Клацні сємкі".

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