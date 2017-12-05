Беларусь назвала снэки нардепа Рыбалки опасными для человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Продукция ООО "Снэк Экспорт", которое входит в группу компаний семейного бизнеса радикала Сергея Рыбалки "S.Group", не соответствует гигиеническим требованиям к санитарным нормам МОЗ Республики Беларусь. Об этом сообщает ГУ "Любанский районный центр гигиены и эпидемиологии", передает УНН.
Так, ГУ “Волковысским зональным центром гигиены и эпидемиологии” во время проведения плановой проверки был отобран 31 образец сухариков пшенично-ржаных со вкусом охотничьих колбасок “Snekkin” изготовителя ООО "СНЭК ЭКСПОРТ“ (Украина, 49000, Днепропетровская обл., г.Днепропетровск, ул. Малогвардейская, 32 Б).
Импортером соответствующей продукции в Республике Беларусь является ООО “Мир пива” (г.Минск, ул.Максима Богдановича, 128а-5).
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Результаты исследования показали не соответствие отобранной продукции гигиеническим требованиям к санитарным нормам МОЗ Республики Беларусь.
“ГУ „Любанский ЦГЭ“ доводит до сведения информацию о не соответствии Санитарным нормам и правилам „Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам“, Гигиенический норматив „Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов“, утвержденным постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Техническому регламенту Таможенного союза 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“”, — сказано в документе.
В отобранных образцах сухариков “Snekkin” была обнаружена высокая бактериальная обсемененность КМАФАнМ 3,5*103 КОЕ/г.
Справка: Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) или общая бактериальная обсемененность является одним из основных показателей санитарного качества пищевых продуктов.
Как сообщал УНН, корпорация S.Group, принадлежащая семье нардепа Рыбалки, выпускает такие снеки как: семечки “Semki”, орешки “Казацкая слава”, фиcташки “Мачо”, сухарики “Snekkin”, чипсы и др.
Добавим, что украинские лаборатории также исследовали качество снэков корпорации Рыбаки. Лаборанты тогда обнаружили токсичные элементы меди в семечках “Semki” и “Клацні сємки”.